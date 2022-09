Zelensky: "Putin sa bene che i referendum renderanno impossibile negoziare"

globalist

25 Settembre 2022 - 21.55

Preroll

Guerra in Ucraina, pace sempre più lontana. Il governo russo può annunciare ufficialmente che il `referendum´» nei territori occupati dell’Ucraina «è finito e annunciare i risultati. Ma questo renderà impossibile continuare qualsiasi negoziato diplomatico con il Presidente della Federazione Russa, e lui lo sa molto bene. Ne ho parlato pubblicamente. Penso che questo sia un segnale molto pericoloso da parte del presidente Putin, che ci dice che Putin non porrà fine a questa guerra».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ad affermarlo, intervistato da Cbs, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Middle placement Mobile

La guerra è un giocattolo di Putin ricoperto di sangue

Dynamic 1

La guerra è «un giocattolo molto costoso per Putin. È un giocattolo ricoperto di sangue. Quindi ha bisogno di più soldi, tutti i soldi e i super profitti del petrolio e del gas che la Russia sta usando. Noi dobbiamo limitarli».

«Dobbiamo rimanere uniti. Gli Stati Uniti e l’Europa insieme applicano queste sanzioni e devono essere attuate non solo dagli Stati Uniti, ma dall’intero mondo democratico. Non possiamo pensare che un paese implementi le sanzioni, un altro le implementi solo parzialmente e un terzo paese non supporti le sanzioni», ha detto ancora Zelensky.