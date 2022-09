Von der Leyen: "Crepe nel rapporto tra Cina e Russia, dobbiamo prendere seriamente la loro sfida alla democrazia"

globalist

22 Settembre 2022 - 18.42

Ursula von der Leyen, nel suo discorso all’Università di Princeton, ha parlato dell’alleanza tra Cina e Russia, un asse che sembra andato in crisi negli ultimi tempi. «All’inizio di quest’anno, Russia e Cina hanno dichiarato `un’amicizia illimitata´. E nonostante il fatto che crepe siano apparse negli ultimi giorni, entrambi continuano a puntare a una visione fondamentalmente diversa del futuro. Credo che dobbiamo prendere sul serio questa sfida».

«Nelle democrazie, lottiamo anche per il diritto delle persone di essere contro di noi, per poter esprimere la loro opinione. Per cambiare opinione. Per essere liberi di essere se stessi, così anche se si è diversi dalla maggioranza, si è sempre uguali davanti alla legge. È la responsabilità verso tutti, non solo verso chi ti ha votato. Questa è democrazia. Un sistema dove il potere è dato e tolto dai cittadini e inquadrato da pesi e contrappesi. Vediamo qual è l’alternativa».