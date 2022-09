Il triplo azzardo di Putin: il gesto disperato di uno zar scaricato dai suoi alleati

Umberto De Giovannangeli

21 Settembre 2022 - 20.53

Per comprendere appieno il triplo azzardo di Vladimir Putin – sostegno ai referendum-farsa nelle aree filorusse dell’est Ucraina, mobilitazione parziale dei riservisti russi, rilancio della minaccia nucleare – non bisogna volgere lo sguarda, e l’attenzione, in direzione di Washington o di Bruxelles (Unione Europea) o di altre capitali europee che contano. Lo sguardo e l’attenzione vanno rivolti verso Pechino e New Delhi, gli ex alleati, perché tali sono oggi, di ferro su cui Putin pensava di poter continuare a contare. E’ in questo ambito che si consuma una rottura, anche se non ancora esplicitata, che ha portato il capo del Cremlino al discorso di oggi che segna un drammatico salto di qualità nella guerra in Ucraina. Un salto nel vuoto. Fatto da un uomo che si sentiva invincibile, che voleva rinverdire i fasti imperiali di Pietro il Grande, e che oggi si sente come una belva ferita, col sangue agli occhi, chiamata ad uno scontro finale che ha come posta in pallio la sua stessa sopravvivenza politica.

La svolta

A darne conto è uno dei più autorevoli analisti di geopolitica in circolazione a livello internazionale: l’israeliano Alon Pinkas.

Che su Haaretz scrive, prima del discorso dello zar. Il che dà alla sua analisi il timbro della “profezia”, avveratasi. Scrive Pinkas: Dopo tutti gli elogi rivolti all’Ucraina per i suoi recenti successi militari, ora arriva l’inevitabile domanda su cosa farà Vladimir Putin in seguito. Quali sono le sue opzioni e qual è la portata di una possibile escalation? La situazione di Putin e l’idea che, dal punto di vista strategico, la Russia abbia già perso la guerra, è proprio ciò che lascia perplessi e tiene occupati gli analisti e i politici a Washington e al quartier generale della Nato a Bruxelles. L’ansia si acuisce quando diventa chiaro che Cina e India stanno entrambe prendendo le distanze dal presidente russo. L’ipotesi di base è che Putin non intratterrà alcun negoziato diplomatico finché non avrà una sorta di narrazione della vittoria. Per ottenerla, dovrà ricorrere a un’escalation. La domanda è: su quale scala? Il generale statunitense Mark Milley, presidente dello Stato Maggiore, ha dichiarato domenica in Polonia che il mondo deve stare in allerta per la risposta della Russia alle perdite. David Petraeus, ex generale dell’esercito americano e direttore della Cia, ha affermato che l’Ucraina potrebbe riconquistare la regione del Donbas e forse anche la Crimea, con l’aiuto delle forze locali e delle milizie anti-russe presenti in loco. Se Petraeus ha ragione, allora il generale Milley ha sicuramente ragione. In un’intervista a 60 Minutes di questa settimana, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato incalzato dal giornalista Scott Pelley sui recenti successi dell’Ucraina e sul potenziale di escalation. “Mentre l’Ucraina ha successo sul campo di battaglia, Vladimir Putin si sente imbarazzato e messo all’angolo”, ha detto Pelley a Biden. “E mi chiedo, signor Presidente, cosa gli direbbe se stesse pensando di usare armi chimiche o nucleari tattiche”.



“Non lo faccia. Non farlo. Non farlo”, ha risposto Biden. “Cambierete il volto della guerra come mai era successo dalla Seconda guerra mondiale”. Qualunque cosa accada sul piano militare – che si tratti di un altro periodo prolungato di status quo, di ulteriori progressi ucraini o di una grave escalation russa – uno dei risultati certi di una guerra che Mosca ha di fatto perso è una notevole e vistosa diminuzione del suo status internazionale. Ciò che era iniziato come “ripristino della grandezza zarista” o “dominio sovietico” si sta concludendo con un crescente isolamento e una pessima reputazione, probabilmente irreparabile. Nel suo discorso in Uzbekistan della scorsa settimana, un Putin ruffiano ha praticamente letto il manuale di politica estera cinese: “Noi sosteniamo insieme la formazione di un ordine mondiale giusto, democratico e multipolare, basato sul diritto internazionale e sul ruolo centrale delle Nazioni Unite, e non su alcune regole che qualcuno ha escogitato e sta cercando di imporre agli altri”. Questo è il succo dell’argomentazione cinese contro l'”ordine americano” post-1945 che ha governato la maggior parte delle relazioni internazionali. La Cina e la Russia hanno fatto valere queste ragioni negli ultimi 20 anni: Le relazioni di potere, le istituzioni e le norme riflettono una realtà postbellica dominata dagli Stati Uniti, che hanno stabilito le regole, stabilito le priorità e si sono autonominati arbitri supremi, comportandosi al contempo in modo non dissimile da quello per cui criticavano gli altri. Il 2022 non è il 1945 e gli americani devono riconoscere l’ascesa e il potere della Cina e le rimostranze della Russia dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, di cui gli Stati Uniti hanno cinicamente approfittato. Non si può permettere agli americani di intervenire e determinare la geopolitica in Ucraina o a Taiwan. La Cina e la Russia, prosegue l’argomentazione, non chiedono un ritiro degli Stati Uniti dall’arena internazionale, ma che riconoscano la necessità naturale di sfere di influenza. Putin ha fatto ben poco per promuovere questa causa con la sua calamitosa invasione dell’Ucraina. In realtà, per il prossimo futuro, potrebbe aver inavvertitamente rafforzato l'”ordine americano”. Questo potrebbe cambiare se nel 2024 (o addirittura nel 2028) un Donald Trump o un clone di Trump diventasse presidente degli Stati Uniti e si sganciasse nuovamente dalle alleanze e si ritirasse verso una versione di approccio “America First”. Ma per il momento l’egemonia statunitense – per quanto diminuita e in declino sia percepita da alcuni – è ancora la forza dominante a livello internazionale.

Nella sua dichiarazione di apertura dopo l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Samarcanda la scorsa settimana, un Putin sommesso ha detto di “comprendere le domande e le preoccupazioni di [Xi]”. Xi, nel frattempo, aveva detto che la Cina era “disposta a compiere sforzi con la Russia per assumere il ruolo di grandi potenze e svolgere un ruolo di guida per iniettare stabilità ed energia positiva in un mondo scosso da turbolenze sociali”.



Nonostante la verbosità, il sottotesto di Xi era chiaro: Putin non ha fatto nulla di tutto ciò e quindi gli si consiglia, nel modo più educato possibile, di darsi una regolata perché anche la Cina sta subendo le conseguenze della sua guerra fallita. Le sanzioni secondarie imposte dagli americani a terzi – industriali o finanziari – che fanno affari con la Russia stanno mettendo in pericolo le aziende cinesi in un momento in cui l’economia cinese sta soffrendo grandi problemi. La Cina è insoddisfatta e delusa per le probabili ripercussioni a lungo termine della guerra in Ucraina di Putin sull’ordine mondiale, sulle alleanze statunitensi nell’Indo-Pacifico e sul costante avvicinamento tra Washington e Nuova Delhi. Inoltre, rafforza l’immagine dell’America nell’area del Pacifico e nel Sud-est asiatico in modi che disturbano le politiche e la proiezione di potenza della Cina. Da questo punto di vista, nonostante sia stato sorpreso dall’invasione e abbia aspettato di vedere come si sarebbe svolta, Putin ha deluso i cinesi. La Cina vede e interpreta le relazioni estere in termini di gioco a somma zero con gli americani. Per questo ha bisogno di una Russia più forte, non sostanzialmente più debole. Putin, quindi, è passato da una risorsa a una passività in soli sette mesi.

Per ora, tuttavia, la Cina sta raccogliendo alcuni vantaggi significativi.

In primo luogo, il petrolio e il gas naturale più economici provenienti dalla Russia: l’aumento del 17% delle importazioni cinesi di energia russa da febbraio continuerà probabilmente se la Russia accumulerà grandi eccedenze se manterrà la sua minaccia di tagliare le esportazioni di energia verso l’Europa questo inverno.

In secondo luogo, una Russia indebolita e sempre più dipendente dalla Cina permette a Pechino di espandere la propria influenza in Asia centrale, in particolare in Kazakistan e Uzbekistan, due ex repubbliche sovietiche che, fino a poco tempo fa, erano chiaramente nell’orbita geopolitica di Mosca. Inoltre, entrambi i Paesi stanno migliorando ed espandendo le relazioni con l’Iran nel tentativo di creare un asse anti-statunitense.

Per completare la situazione e il senso di isolamento di Putin, il Presidente Xi è stato affiancato nelle sue critiche dal Primo Ministro indiano Narendra Modi. Questo “non è un momento di guerra”, ha detto Modi al vertice.

L’India preferisce l’ambiguità e la flessibilità che derivano dalla sua politica nazionale di adottare sempre un approccio indipendente e intermedio. L’amicizia con Russia, Stati Uniti e Cina è la confort zone della politica estera indiana. Putin sta costringendo Nuova Delhi a schierarsi, in un momento in cui sta lentamente ma costantemente navigando verso una posizione generale filoamericana nei confronti della Cina.



A Washington, come nelle capitali europee, le osservazioni di Xi e Modi sono interpretate come un cambiamento di politica. Il fatto che siano state fatte in pubblico e alla presenza di Putin costituisce un importante punto di partenza, secondo gli americani.

Finché la guerra in Ucraina continuerà, sarebbe prematuro e inutile valutare quali saranno le precise implicazioni a lungo termine sulla posizione internazionale della Russia. Ma non sarebbe troppo presuntuoso, a questo punto, dedurre che, dati i colossali errori di calcolo di Putin, le pessime prestazioni dell’esercito russo, il rafforzamento della Nato e la persistente determinazione dell’America, la Russia ne uscirà significativamente più debole rispetto a prima dell’invasione. Non saranno solo la Cina e l’India a lasciare la Russia senza una grande potenza alleata. È anche nei Paesi baltici, in Europa orientale, in Asia centrale e in tutto il Medio Oriente che la Russia non è più considerata un potente attore regionale”.

Fin qui l’analisi di Pinkas.

Quello di Putin non è un bluff. Ma il gesto disperato di chi si sta giocando tutto. E volgendosi attorno vede il vuoto. Per questo è ancor più pericoloso. Perché non c’è niente di più tragicamente preoccupante di un leader disperato con un dito premuto sul bottone nucleare.