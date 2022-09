Ucraina, Macron: "La Russia non può imporre la sua volontà militarmente"

globalist

20 Settembre 2022 - 20.37

Preroll

Pace possibile? Sì, a condizione che Mosca non continui a chiedere la capitolazione di Kiev. Altrimenti non sarebbe pace.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La guerra in Ucraina potrà essere interrotta solo da «un accordo che rispetta la legge internazionale e i negoziati solo se la sovranità dell’Ucraina è protetta».

Middle placement Mobile

Lo ha detto Emmanuel Macron nel suo intervento oggi all’Onu, sottolineando che la Russia deve capire «che non può imporre la sua volontà militarmente, neanche con “parodie di referendum”.

Dynamic 1

Il presidente francese, comunque, nel suo discorso ha ricordato che in questi mesi ha dialogato con Vladimir Putin e che «continuerò il dialogo», essendo questa l’unica via per arrivare alla pace.