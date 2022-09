Medvedev e la fretta di Mosca: "Facciamo i referendum d'indipendenza, l'Occidente li teme"

globalist

20 Settembre 2022 - 10.48

Preroll

«I referendum nel Donbass sono di grande importanza, non solo per la protezione sistemica degli abitanti delle Repubbliche di Luhansk e Donetsk e degli altri territori liberati, ma anche per il ripristino di una giustizia storica» e «dopo la loro implementazione e l’accettazione di nuovi territori in Russia, la trasformazione geopolitica diventerà irreversibile», «ecco perché questi referendum sono così temuti a Kiev e in Occidente. Ecco perché devono essere fatti». Così su Telegram Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale della Russia.

OutStream Desktop