Valery Polyakov è morto, il cosmonauta russo aveva 80 anni: suo il record di permanenza nello spazio

19 Settembre 2022 - 14.44

Valery Polyakov, il cosmonauta detentore del record mondiale di permanenza nello spazio in un singolo volo, è morto in Russia a 80 anni. Tra il 1994 e il 1995 trascorse 437 giorni e 18 ore sulla stazione orbitante Mir. «La Roscosmos annuncia con dolore la morte di Valery Polyakov, eroe dell'Unione Sovietica, eroe della Russia, pilota cosmonauta dell'Urss, detentore del record mondiale per il volo più lungo nello spazio (437 giorni)», si legge nel messaggio dell'agenzia spaziale russa secondo la Tass.

