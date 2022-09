Taiwan, Pechino risponde a Biden: "Pronti a prendere tutte le misure necessarie"

globalist

19 Settembre 2022

La Cina ha risposto immediatamente a Joe Biden, che ha detto di essere pronto a difendere Taiwan in caso di attacco di Pechino. Il governo cinese «si riserva di prendere tutte le misure necessarie su Taiwan». È il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning che, nel corso del briefing quotidiano, ha espresso «ferma opposizione» verso i giudizi di Biden.

Le ultime osservazioni di Biden sono in netto contrasto con la politica di Washington nei confronti dell’isola, ha aggiunto Mao. «Le osservazioni degli Stati Uniti violano gravemente l’importante impegno assunto di non sostenere l’indipendenza di Taiwan e inviano un segnale gravemente errato alle forze indipendentiste e separatiste taiwanesi», ha osservato ancora la portavoce.

Biden, sulla questione della difesa di Tawain da parte americana in caso di attacco della Cina, è incappato per la quarta volta dal suo insediamento in quella che difficilmente Pechino può considerato come una gaffe corretta puntualmente dalla Casa Bianca per assicurare il rispetto della politica della `Unica Cina´.