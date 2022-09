Elisabetta e il lunghissimo funerale della monarchia britannica

David Grieco

17 Settembre 2022 - 10.41

Tutti, in tutto il mondo, ironizzano sugli interminabili funerali della Regina Elisabetta. In Gran Bretagna la vita sembra essersi fermata. Giornali e televisioni paiono quasi ignorare la guerra in Ucraina, il disastro climatico, la grave crisi energetica, i sussulti sovranisti che tengono in fibrillazione l’Europa intera, e la minaccia non ancora spenta del Covid che ha fatto strage dappertutto, in special modo in Inghilterra.

La Regina Elisabetta II è stata una donna a dir poco straordinaria. Forse, tutto considerato, la più grande regina britannica di tutti i tempi. Di tutti gli innumerevoli momenti chiave del suo lungo regno, vorremmo ricordare quello che in questi giorni pochi hanno messo in risalto. Il suo discorso alla nazione di due anni fa nella fase più drammatica della pandemia da Covid 19. Con la sua naturale compostezza, ma con una forza emotiva insospettabile per un essere umano di 94 anni, quel giorno Elisabetta ha stretto tra le sue braccia un popolo intero, invitandolo a resistere alla paura senza retorica, con tanta energia e altrettanta dolcezza allo stesso tempo. Tutti i governanti che l’hanno imitata, in Europa e anche altrove, non sono stati capaci di nulla di simile.

Molti hanno detto e scritto che la consideravano ormai immortale, e probabilmente a questo dobbiamo l’emozione così lunga e così intensa per la sua dipartita. Ma questi funerali così interminabili sembrano anche e soprattutto i funerali definitivi della monarchia britannica, poiché suo figlio, Re Carlo, non pare minimamente all’altezza dei tempi e della situazione. Sul web fioriscono già gli innumerevoli meme che lo prendono per i fondelli. Anche se fosse un uomo dalle mille risorse dovrebbe faticare non poco solamente per tentare di essere all’altezza di sua madre. Figurarsi lui. Proprio lui. Già campione di inadeguatezza fin da quando era ragazzo.

La monarchia britannica comincia dunque già ad eclissarsi passo dopo passo in questo lunghissimo funerale. E quando l’eco del cordoglio svanirà, quando tutti torneranno a casa, non resterà che il ricordo indelebile, irraggiungibile, esemplare di una donna eccezionale e indimenticabile. Una grande donna. Prima ancora che una grande regina.