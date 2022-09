Xi Jinping a Putin: "Portiamo stabilità nel mondo governato dal caos"

globalist

15 Settembre 2022 - 14.26

Preroll

A Samarcanda è andato in scena il primo incontro tra Putin e Xi Jinping dall’inizio della guerra in Ucraina. Per il leader cinese è anche il primo viaggio all’estero da quando è iniziata l’emergenza Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Cina vuole lavorare con la Russia per “instillare stabilità ed energia positiva in un mondo di caos”. L’ha detto il presidente cinese Xi Jinping incontrando il presidente russo Vladimir Putin a margine del summit Sco oggi a Samarcanda. “Di fronte a un mondo in cambiamento, a tempi di trasformazione e mutamenti storici, la Cina vuole lavorare con la Russia per dimostrare la responsabilità di grandi potenze e instillare stabilità ed energia positiva in un mondo di caos”, ha detto Xi.

Middle placement Mobile

Il presidente cinese – che vede Putin per la prima volta dlal’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina – ha detto inoltre di voler condividere con Putin idee sui rapporti bilateriali e su questioni d’importanza regionale e internazionale.