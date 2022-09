Ucraina, leader dei filorussi: "Kherson è e resterà una città della Russia"

globalist

12 Settembre 2022 - 10.30

Kirill Stremousov, uno dei leader delle autorità imposte dalla Russia nella zona occupata di Kherson, nell’Ucraina meridionale, ha inviato questa mattina a Telegram un messaggio che fa riferimento alla controffensiva ucraina e alle perdite territoriali riportate per le forze russe a nord, mentre lancia una sfida riguardo al futuro di Kherson. Il post recita:

“Stremousov è al suo posto di lavoro a Kherson. Kherson è e sarà una città russa. Nessuno cederà la città, figuriamoci, nessuno si ritirerà. Lungo l’intero perimetro della regione di Kherson, il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha costruito linee di difesa e nulla minaccia la città di Kherson e la regione di Kherson.

Per quanto riguarda la situazione nella regione di Kharkiv, molti di noi sono perplessi sulla situazione attuale. Il tempo metterà tutto al suo posto e avremo sicuramente le risposte alle nostre domande. Nella città di Kherson tutto è calmo e non c’è panico. Andremo in onda più spesso e forniremo le informazioni più aggiornate.