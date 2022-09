Orban il razzista schiera i "cacciatori sul confine" come se i migranti fossero animali

globalist

12 Settembre 2022

Un vergognoso razzista e omofobo, sedicente cristiano che disonora il Vangelo e che invece dà la ‘caccia’ ai migranti in Ungheria come si si trattasse di animali e non esseri umani.

Una nuova forza armata è stata istituita in Ungheria per la difesa dei confini contro i migranti. Il giuramento della prima unità di 500 guardiani (denominati «cacciatori sul confine») si è svolto alla presenza del premier Viktor Orban che ha definito questa operazione come «il compito prioritario su tutto, la difesa dei confini».

L’intenzione del governo è montare un corpo di 3-4000 persone, ma sono notevoli le difficoltà nell’ingaggio di candidati adatti. L’addestramento della prima unità è durata poche settimana.

Il compito dei «cacciatori» è di catturare e sfrattare ed espellere immediatamente i migranti che sono riusciti ad attraversare la barricata di metallo sul confine sud, sorvegliata finora dalla polizia.