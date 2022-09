Ucraina, Blinken: "Progressi significativi dalla controffensiva, la Russia è una minaccia per tutti"

globalist

9 Settembre 2022

Antony Blinken, durante una conferenza congiunta con il segretario della Nato Jens Stoltenberg, ha fatto il punto della situazione sulla guerra in Ucraina e sull’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza Atlantica. Tutti dovrebbero concentrarsi sulla Russia, poiché questo Paese rappresenta una minaccia non solo per l’Alleanza Atlantica. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken,

C’è «ampio consenso» nella Nato sull’adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza Atlantica, condizionata alla richieste della Turchia sull’interruzione del sostegno alle formazioni militanti curde. Blinken ha affermato di ritenere che «il processo stia andando avanti».

L’Ucraina sta facendo «progressi concreti e tangibili» nella sua controffensiva contro le truppe russe. Blinken ha affermato di non poter prevedere «dove andrà e fino a che punto arriverà» la controffensiva di Kiev, aggiungendo però che «i primi segnali sono positivi». Secondo Blinken, il fatto che gli ucraini «stanno combattendo per il proprio paese» sarà «il fattore più decisivo».