Tutto il mondo piange Elisabetta II. Da Mattarella a Macron fino a Biden

globalist

8 Settembre 2022 - 20.18

Preroll

Lagarde: “Elisabetta faro stabilità e infallibile senso del dovere”

“La regina Elisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70 anni di regno. I miei pensieri sono con la famiglia reale, il popolo del Regno Unito e del Commonwealth in questo momento molto triste”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, su Twitter.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Metzola: regina Elisabetta figura storica come poche altre

“Pochi hanno segnato la storia come Sua Maestà la regina Elisabetta II. Il suo costante impegno al dovere e al servizio è’ stato un esempio per tutti. Il mondo intero è in lutto. Lei è stata veramente la ‘Grande’ regina Elisabetta. Che possa riposare in pace”, Così in un tweet la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola ha reso omaggio alla sovrana scomparsa.

Middle placement Mobile

Macron saluta “un’amica della Francia”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Elisabetta II che ha salutato come “un’amica della Francia, una regina di cuori” che ha “segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo”.

Dynamic 1

Mattarella: Elisabetta II figura di eccezionale rilievo

“In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali. Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia. Se ne ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità, espresso soprattutto nella generosita’ di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la sua lunga vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Sua Maestà Carlo Re del Regno Unito.

Usa: relazione con Gb speciale, nostri pensieri al popolo

“I nostri pensieri vanno alla regina, alla sua famiglia e al popolo britannico. La nostra relazione con il Regno Unito è speciale”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, commentando in diretta la notizia della morte della regina Elisabetta.

Dynamic 2

Card.Nichols: cuore spezzato ma grande gratitudine per Elisabetta

“Abbiamo il cuore spezzato per la nostra perdita con la morte di Sua Maesta’ la Regina. Anche nel dolore, sono pieno di un immenso senso di gratitudine per il dono al mondo che e’ stata la vita della regina Elisabetta II. Preghiamo per il riposo dell’anima di Sua Maesta’”. Lo afferma su Twitter il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles.