Mosca sulle restrizioni ai turisti russi: "La Ue si sta chiudendo in gabbia da sola"

8 Settembre 2022 - 19.08

Una azione di paesi dell’Unione europea e la reazione (propagantistica) di Mosca: con le decisioni di alcuni Paesi di chiudere le frontiere ai cittadini russi, l’Ue sta continuando a «chiudersi in gabbia» da sola e a «isolarsi dal resto del mondo, rendendo più difficili gli affari e i legami personali tra i popoli».

Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

«Gli interessi dei nostri cittadini e la garanzia della sicurezza nazionale saranno una priorità assoluta durante l’elaborazione di misure in risposta alla politica ostile dell’Unione Europea, e [tali misure] seguiranno certamente», ha detto Zakharova, commentando i piani degli Stati baltici e della Polonia di vietare ai russi di attraversare i loro confini.

«Non ci chiuderemo ai residenti dell’Unione Europea», ha detto. «I più accaniti oppositori della Russia nell’Unione Europea, in primo luogo gli Stati baltici stanno introducendo un divieto totale per i russi di attraversare le loro frontiere a livello nazionale», ha detto. «Questo è un esempio di stupidità, miopia e mancanza, ahimé, di qualsiasi legame con quelle norme di civiltà di cui tanto si parla in Occidente», ha detto Zakharova.