Ucraina, l'esercito di Kiev ha liberato territori nel sud: "Per sicurezza non diciamo quali"

7 Settembre 2022 - 10.37

Le forze ucraine hanno annunciato di aver liberato alcuni insediamenti nel sud del Paese, ma comunicherà successivamente quali sono per motivi di sicurezza. Lo rende noto il capo del Centro stampa di coordinamento congiunto delle forze di difesa dell’Ucraina meridionale, Natalya Humenyuk, come riporta Ukrainska Pravda.

«Ci sono territori che abbiamo già liberato, ma aspettiamo ancora un po’ per comunicare quai, stiamo preparando un messaggio ufficiale al riguardo, poiché ci stiamo assicurando che questi insediamenti, dopo tutti gli orrori dell’occupazione per sei mesi, non subiscano massicce artiglieria e attacchi aerei da parte del nemico. Gli occupanti – prosegue Humenyuk – lasciano dietro di sé un territorio minato e questa è una delle principali minacce che può essere grave per quei residenti che hanno fretta di tornare in questi territori, quindi non abbiamo fretta di annunciare la liberazione degli insediamenti per trasportare fuori una spazzata completa dai gruppi sovversivi e da tali sorprese».