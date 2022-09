La resistenza di Kiev uccide con un'autobomba un collaborazionista a Berdyansk

globalist

6 Settembre 2022 - 20.03

Da tempo i collaborazionisti nei territori occupati dai russi sono nel mirino della resistenza di Kiev che spesso e volentieri uccide quelli che considera ‘traditori’ o fa saltare uffici e comandi.

Il capo dell’amministrazione filorussa a Berdyansk, città portuale nel sud-est dell’Ucraina, è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba. Artyom Badrin è morto per le ferite riportate in ospedale, come ha confermato il funzionario locale russo Vladimir Rogov, citato dall’agenzia di stampa Tass.

Nelle ultime settimane sono stati compiuti diversi attacchi contro funzionari ucraini che collaborano con la potenza occupante. Sono stati segnalati anche spari nel centro della città, che si trova sul Mar d’Azov.