Canada, morto uno dei due killer: è caccia all'uomo per il secondo fuggitivo

globalist

6 Settembre 2022 - 11.04

Preroll

In Canada, è stato trovato morto uno dei due uomini ricercati per la strage nella provincia di Saskatchewan: si tratta di Damien Sanderson, accusato di aver accoltellato a morte dieci persone. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che le ferite riscontrate sul corpo “non sembrano autoinflitte”. L’altro, che si è scoperto essere il fratello Myles, resta in fuga. Secondo le forze dell’ordine, anche lui potrebbe essere ferito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il fuggitivo, secondo il capo della polizia, Evan Bray, potrebbe trovarsi nella città di Regina, che è anche capitale della provincia. Gli accoltellamenti mortali che hanno portato all’uccisione di 10 persone sono avvenuti domenica in una comunità indigena, la James Smith Cree Nation e nella cittadina di Weldon.

Middle placement Mobile

Secondo la polizia, alcune delle vittime sarebbero state prese di mira intenzionalmente, mentre altre sarebbero state colpite a caso. Hanno bussato e ucciso casa per casa, hanno spiegato gli investigatori sottolineando che però al momento non c’è ancora un movente per le uccisioni.