L'Onu preme sugli Usa sul visto a Lavrov per l'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 settembre

globalist

3 Settembre 2022 - 10.12

Preroll

Guerra diplomatica, ma tutti dovrebbero avere accesso alle Nazioni Unite. «Il segretario generale e altri alti funzionari delle Nazioni Unite restano in stretto contatto con il Paese ospitante e le rappresentanze interessate all’Onu, Federazione Russa compresa, riguardo le questioni sulla base dell’accordo di sede tra Onu e Usa».

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ quanto afferma un portavoce in una dichiarazione riportata dall’agenzia Dpa mentre gli Usa non hanno ancora rilasciato i visti alla delegazione russa che dovrebbe recarsi a New York per l’Assemblea Generale dell’Onu. I lavori si apriranno il 20 settembre.

Middle placement Mobile

«Ci impegniamo in modo propositivo con la missione Usa sui visti per le delegazioni ai prossimi incontri Onu presso il quartier generale e siamo in contatto con la Missione su casi specifici portati alla nostra attenzione – ha aggiunto – Stiamo facendo questo in questo caso».

Dynamic 1

In base all’accordo tra Usa e Onu, Washington deve consentire a diplomatici e rappresentanti di delegazioni governative l’ingresso nel Paese se vogliono partecipare a lavori al Palazzo di Vetro. Tuttavia la libertà di movimento può essere limitata a pochi isolati.

Ieri in una missiva al segretario generale delle Nazioni Unite, il rappresentante permanente della Russia all’Onu, Vassily Nebenzia, ha scritto che è «allarmante» che gli Usa non abbiano ancora concesso il visto al ministro degli Esteri Sergi Lavrov e alla delegazione di Mosca.