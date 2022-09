Ucraina, Zelensky a Cernobbio: "Aumenteremo l'export di elettricità verso l'Europa"

globalist

2 Settembre 2022 - 10.37

Zelensky è intervenuto con un videomessaggio al Forum Ambrosetti di Cernobbio, parlando della crisi energetica e degli interventi che l’Ucraina è determinata a portare avanti per mitigarne gli effetti.

“L’Ucraina è pronta ad aumentare l’export di elettricità verso l’Europa, ma per questo è importante che l’impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire alla situazione dell’energia in Europa”.

“Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa e sull’Italia”, ha proseguito. “Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi di elettricità dell’Italia”.

Volodymyr Zelensky ha anche ringraziato l’Italia e Mario Draghi

«Sono grato all’Italia e a Mario Draghi per il supporto alla mia nazione. Grazie alle imprese italiane interessate al mio Paese», ha aggiunto il presidente ucraino in collegamento video.

«Faremo tutto per ottenere lo status di paese candidato all’ingresso nell’Ue e per iniziare le negoziazioni. Saremo insieme a voi in un’Europa unita. Sono grato all’Italia e grato personalmente al premier Mario Draghi per il supporto al nostro paese», ha proseguito il presidente Zelensky.