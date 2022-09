Trump replica a Biden e lo insulta: "E' pazzo o soffre di demenza. Non dovrebbe rappresentare gli Usa"

globalist

2 Settembre 2022 - 11.15

Donald Trump ha replicato alle accuse di Joe Biden, che lo aveva definitivo “un pericolo per la Repubblica”. Il Tycoon ha usato parole sprezzanti nei confronti del Presidente Usa.

«Deve essere un pazzo», oppure «soffre di demenza». Trump lo ha scritto sul suo social Truth, come riportano i media americani. Trump ha replicato così a Biden che, nel suo discorso all’Independence Hall di Filadelfia, ha definito «l’ideologia estrema» di Trump una «minaccia per le fondamenta stesse della repubblica» degli Stati Uniti. Biden ha anche puntato il dito contro la frangia repubblicana che fa riferimento all’ex presidente, la cosiddetta `Maga´, dallo slogan usato da Trump nella campagna del 2016, `Make America Great Again´.

«Qualcuno dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma appassionatamente, che `Maga´ significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, Rendere di nuovo grande l’America! Se non vuole rendere di nuovo grande l’America, e, attraverso le sue parole, azioni e pensieri, non lo sta facendo, di certo non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d’America», ha scritto Trump.