Stretta Ue sui visti per i russi, Mosca: "L'Europa ha deciso di spararsi sui piedi"

globalist

31 Agosto 2022 - 18.16

Preroll

La solita propaganda russa. Far credere che le sanzioni prese contro Mosca non danneggino i russi ma solo chi le ha prese. Ovviamente la cosa non è così.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Con la decisione di sospendere l’accordo sul rilascio semplificato dei visti per i cittadini russi l’Ue «ha deciso di spararsi sui piedi”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto a Ria Novosti il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko spiegando che la scelta «non sarà senza conseguenze». La Russia «può prendere misure sia simmetriche che asimmetriche in risposta», ha argomentato.