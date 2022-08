L'Ungheria sceglie la dipendenza dal gas russo: Orban ha firmato un nuovo contratto con Gazprom

globalist

31 Agosto 2022 - 15.56

Preroll

L’Ungheria ha deciso di aumentare la propria dipendenza dal gas russo, siglando un nuovo patto con Gazprom. Il governo di Budapest, che ha già ottenuto un’esenzione alle sanzioni Ue, ha firmato un nuovo contratto con Gazprom per l’erogazione di circa 5,8 milioni di metri cubi di gas naturale in più al giorno, in aggiunta alla quantità contrattuale già in essere. Lo riferisce il portavoce del governo Orban, Zoltan Kovacs. «L’approvvigionamento energetico dell’Ungheria è sicuro», ha scritto in un tweet.

OutStream Desktop