Ucraina, Borrell conferma: "Pronta una missione Ue per addestrare i militari di Kiev"

30 Agosto 2022 - 09.16

Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Ue, ha ribadito la volontà di addestrare i militari ucraini per dare una svolta al conflitto con la Russia. “Gli Stati membri hanno discusso l’ipotesi di una missione di addestramento per le forze ucraine sin da prima della guerra: ora è il momento di agire”.

“Certo, la Russia non sarà contenta come non è contenta del fatto che già forniamo all’Ucraina aiuti militari. La situazione sul terreno per l’Ucraina è ancora negativa, ha bisogno del nostro sostegno. Oggi non si deciderà niente, poiché si tratta di un vertice informale, ma credo che si debba avere un accordo politico, i dettagli potranno venire dopo. Ma spero che potremo avere la luce verde politica”, ha aggiunto Borrell.