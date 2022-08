Russia, chiesti 24 anni di colonia penale per il giornalista Ivan Safronov

globalist

30 Agosto 2022 - 14.31

La procura di Mosca ha chiesto una condanna a 24 anni di colonia penale per Ivan Safronov, ex giornalista di Vedomosti e Kommersant, accusato di tradimento dello Stato.

Lo riferisce Kommersant citando un rappresentante dell’accusa. Safronov, in carcere dal luglio del 2020, si occupava di temi scottanti, come vendita di armi, concessioni segrete e incidenti di sottomarini spia. Il padre del reporter, analista di temi militari, morì nel 2007 in circostanza poco chiare.