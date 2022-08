Putin aveva bisogno di una martire: così ha "santificato" Darya Dugina

Umberto De Giovannangeli

27 Agosto 2022 - 18.48

Lo zar del Cremlino aveva bisogno di un “martire” da beatificare. E da vendicare. Ora ce l’ha: “santa Darya”: Darya Dugina la figlia di Aleksandr Dugin, “l’ideologo di Putin”, fatta saltare in aria con la sua auto in un attentato a Mosca. Attentato che Mosca imputa ad “agenti” di Kiev.

Così si costruisce la santificazione.

Di straordinario interesse è l’analisi, su Haaretz, di Ian Garner, un esperto di propaganda bellica russa e autore di “Stalingrad Lives: Storie di combattimento e sopravvivenza”.

Scrive Garner:”La nostra è una causa giusta! Il nemico sarà distrutto!”, si legge nella didascalia di un post che mostra un’immagine monocromatica del volto di Darya Dugina che si fonde con lo sfondo nuvoloso, descrivendo “una persona unica, incredibilmente empatica, fatta di pura gioia, calore e luce”. Dugina era la figlia 29enne dell’importante pensatore radicale di estrema destra Aleksandr Dugin, ed è stata trasformata in una notte in una santa dopo essere stata uccisa in un’autobomba la scorsa settimana a Mosca. Sembra che sia destinata a svolgere il ruolo di martire per eccellenza per lo Stato russo di estrema destra e i suoi sostenitori, come nel post qui sopra. In Occidente si è spesso esagerato sul fatto che suo padre, Aleksandr Dugin, abbia esercitato un’influenza sul presidente russo, con titoli che lo definiscono “il cervello di Putin”, cosa che non è, né ha mai agito come suo consigliere. Tuttavia, dai margini della cricca al potere, Dugin ha esercitato un’ampia influenza sulla cultura politica dei russi. Ha tenuto conferenze in numerose università, scuole e istituti militari. Il suo prolifico catalogo di libri, alcuni dei quali sono stati utilizzati nei programmi scolastici, è ampiamente disponibile.

Dugin ha lavorato come editore di un canale ortodosso radicale chiamato Tsargrad, lanciato nel 2015, che ha ricevuto milioni di spettatori. Utilizzando una vasta rete di gruppi interconnessi sul social network VK, negli ultimi anni – e soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina – Dugin è stato in grado di connettersi con i suoi seguaci direttamente online. Dugin ha usato la sua rete per diffondere un marchio palese di fascismo russo. La sua “filosofia”, come la chiama lui, si basa su un miscuglio di idee provenienti da pensatori nazionalisti, mistici e occultisti del XIX e XX secolo. Al centro del suo lavoro c’è l’idea che una terza guerra mondiale apocalittica porterà a un nuovo ordine mondiale. Dal caos della guerra, suppone, sorgerà un impero eurasiatico guidato da russi etnici e che darà loro “grande spazio”. La potenza egemonica eurasiatica contrasterà facilmente la deleteria influenza occidentale.



In questo mondo di immagini fasciste, nazionaliste e ortodosse, la guerra e il sacrificio sono componenti essenziali del percorso della Russia verso il suo destino storico messianico. Dopo l’invasione di febbraio, Dugin ha pubblicato un saggio sulla sua pagina VK in cui accoglieva la nuova guerra come un momento di “apocalisse”. Ha lanciato ripetuti appelli pubblici per l’uccisione degli ucraini, suggerendo che sono sporchi degenerati che impediscono l’ascesa globale della Russia. Darya Dugina ha seguito da vicino le orme del padre. Un’incarnazione giovanile e fotogenica della nuova generazione del fascismo russo, con i suoi scritti e le sue apparizioni televisive non meno estreme di quelle del padre. Negli ultimi mesi ha affermato che gli omicidi di Bucha erano una finta provocazione occidentale e ha tenuto discorsi di genocidio a gruppi di giovani. Nell’ultima delle sue apparizioni regolari alla televisione di Stato, pochi giorni prima della sua morte, ha definito gli ucraini “nelyudi”, “non-persone”.

Le idee sono estreme, ma è facile individuarle sui media statali russi quando presentatori e opinionisti invocano attacchi nucleari contro l’Occidente, affermano che è scoppiata la Terza Guerra Mondiale o suggeriscono che i caduti russi saliranno sicuramente in cielo. In effetti, è nella venerazione della morte che il pensiero dei Dugin si interseca con le principali religioni russe, la Chiesa ortodossa russa e il culto della Seconda Guerra Mondiale, che fanno dei loro martiri militari dei santi e incoraggiano i credenti a cercare di emulare questi idoli caduti.

Nella morte, e a prescindere dalle vere circostanze del suo omicidio, una Dugina santificata è in grado di partecipare a più di una semplice guerra di parole. A poche ore dalla sua scomparsa, i gruppi nazionalisti si sono messi alla testa di trasformare la Dugina in una nuova santa civile. Vekhi, una rivista di frangia della destra ispirata al pensiero di Alexander Dugin, ha rapidamente caricato immagini cupe di una Dugina sorridente, bionda e giovane, accanto alle date di nascita e morte e alla didascalia “La Giovanna d’Arco della Nuova Russia”. Raffigurazioni di Dugina cerchiata con un’aureola e resa con penna e inchiostro in stile retrò sovietico hanno inondato i canali social media nazionalisti.

Lo stesso Dugin ha guidato lo sforzo di santificazione con un’orazione funebre che sosteneva che le sue prime parole fossero “Russia” e “il nostro impero”. In questa storia ovviamente assurda, Dugina, come i santi ortodossi di un tempo, sarebbe stata toccata da una santità ordinata fin dalla nascita. L’Unione Giovanile Eurasiatica, un gruppo giovanile estremista fondato dallo stesso Dugin e di cui Darya faceva parte da bambina, ha inondato la sua comunità online di omaggi alla martire.



I leader del gruppo elogiano la “sorridente e giovane” Darya, morta in “una guerra a cui tutti, volenti o nolenti, partecipiamo. Non ci sono fronti e retrovie… Siamo certi che il martirio di Darya non sarà vano”. Finalmente, sostengono, i russi capiranno che “siamo tutti in un’altra Grande Guerra Patriottica!”. Il gruppo, i cui membri sembrano emotivamente provati, ha eretto un santuario e tenuto una veglia nel luogo della morte di Dugina a Mosca.

Il linguaggio del martirio militare di Dugina si è diffuso nella sfera dell’informazione russa da cima a fondo. Il Cremlino ha già conferito alla scrittrice uccisa l’Ordine del coraggio, più spesso riservato ai soldati caduti. Margarita Simonyan, la redattrice di fuoco del canale Russia Today, ha reso numerosi omaggi sul suo feed Telegram, che conta oltre 350.000 follower: “Giovane, intelligente, bella e incredibilmente talentuosa, Darya avrebbe potuto essere una di quelle che creano una nuova ideologia nazionale per la Russia”. Vladimir Solovyev, conduttore di un talk show politico notturno, ha reso omaggio a nome del suo milione di follower su Telegram: “Possa Dio far riposare l’anima della tua defunta serva Darya”. Gli utenti comuni dei social network hanno commentato le qualità di santità di Darya, condividendo nuovamente le immagini della Dugina santificata e invocando preghiere ortodosse in suo favore.



La santificazione di Dugina non si ferma alla creazione di nuove immagini o alla recita di preghiere. I russi rispondono alla morte di Dugina dando voce al linguaggio di guerra apocalittico del padre e dell’Unione Giovanile Eurasiatica. Margarita Simonyan spiega che l’omicidio fa parte di una battaglia più ampia tra “il bene e il male”. I suoi seguaci rispondono chiedendo un’azione più estrema contro gli “ucraini-nazisti” incolpati della morte di Dugina: “Dobbiamo essere più duri”; “Ora capite tutti che Stalin aveva ragione?”. Questo linguaggio si sente già sul campo di battaglia, dove i soldati russi si sono registrati mentre gridano il nome di Dugina e sparano missili con lo slogan “Per Dasha”.

Dugina non è l’unica nuova santa. In tutta la Russia, i morti di guerra di oggi vengono santificati in manifesti eretti in tutte le città russe, su targhe collocate nelle scuole, in televisione e sui social media. Online, le loro immagini sono accostate a quelle dei più grandi eroi del passato: i morti russi della Seconda guerra mondiale.

Con la morte di Darya Dugina – conclude Garner – il movimento fascista russo ha il martire che chiedeva a gran voce. Una di loro sale al pantheon dei santi martiri di guerra, servendo come oggetto di ampia ammirazione ed emulazione, mentre i radicalizzati gridano a sostegno di una guerra catastrofica, spirituale e imperialista”.