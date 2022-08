Ucraina, la risposta di Kiev a Papa Francesco: "Grande disappunto per le sue parole su Dugina"

globalist

26 Agosto 2022 - 10.26

Una mossa diplomatica sconclusionata, soprattutto alla luce degli sforzi che Papa Francesco sta facendo per favorire la pace e una mediazione accettabile, anche facendo pressioni sul patriarca ortodosso Kirill.

Il ministro degli Esteri di Kiev ha convocato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, in merito alle parole di Papa Francesco sulla giornalista Darya Dugina, morta in un attentato.

Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba, citato da Ukrinform. «Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco e, prima di tutto, abbiamo deciso di invitare il Nunzio apostolico al ministero per esprimere il disappunto dell’Ucraina», ha affermato.