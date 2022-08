Umberto De Giovannangeli

25 Agosto 2022 - 18.58

Preroll

Come e perché Israele ha voltato le spalle alla sinistra. Una grande lezione di storia e di politica. Di valori smarriti, di identità incerta, di un radicamento sociale che non ha retto ad una trasformazione demografica che ha cambiato radicalmente il volto d’Israele, spostando sempre più destra il baricentro politico e il senso comune. A impartire la “lezione” è uno dei “maestri” del giornalismo israeliano: Alon Pinkas.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le ragioni di un divorzio

Middle placement Mobile

Così Pinkas su Haaretz: “Negli ultimi 20 anni, Israele ha avuto nove elezioni. Le prossime elezioni del 1° novembre saranno le 10 del ciclo e prima di ogni singola campagna elettorale sono state sollevate le stesse domande: “Qual è il problema della sinistra?”. “Cosa è successo alla sinistra?” “Cosa è rimasto della sinistra?”.

Una domanda derivata – spesso posta da ebrei americani – è: “Chi sono e dove sono i liberali israeliani?”. Non “liberali” nel senso politico statunitense, ma liberaldemocratici.

Alcuni la pongono gongolando, altri con disperazione, altri ancora per curiosità politica e stupore. Come ha potuto la storica sinistra israeliana, un movimento politico che ha fondato e guidato con successo il Paese contro ogni previsione, dissolversi così rapidamente ed essere relegata all’insignificanza politica?

L’unico movimento socialdemocratico della storia che ha fondato un Paese e sviluppato una democrazia funzionante e duratura è sull’orlo dell’oblio. Il Partito Laburista e Meretz (discendente di terza generazione del vecchio Partito Laburista) sono i resti di una forza politica che ha costruito e gestito Israele. Insieme, hanno 13 seggi nella Knesset uscente – un numero che difficilmente crescerà a novembre. È molto difficile, deprimente, scoraggiante e spesso politicamente letale, per un partito politico radicato nella storia, passare da leader politico, fissatore dell’agenda e formatore dell’opinione pubblica a sostenitore marginale con un impatto minimo sulle politiche nazionali, un’attrattiva in calo e un’influenza nettamente inferiore sull’elettorato.

Per una serie di ragioni evitabili e inesorabili, questo è esattamente ciò che è accaduto alla sinistra israeliana.

Ci sono cause storiche e politiche che spiegano il suo declino e la sua caduta. In nessun ordine particolare di importanza o livello di impatto, ecco le cinque tendenze che hanno determinato il destino politico della sinistra israeliana…

Dynamic 1



Politica dell’identità

L’etichetta “sinistra” è diventata una parola d’ordine politica, un eufemismo culturale e una sorta di fischietto per descrivere, in generale, “tutto ciò che non sono” e, ergo, “tutto ciò che sono contro”.

È iniziato con il declino dell’influenza e la diminuzione del dominio del Wasp israeliano: Bianco, Ashkenazi, Sabra, Paracadutista.

Queste sono le persone che hanno fondato lo Stato di Israele e che hanno occupato la maggior parte, se non tutte, le posizioni chiave nella difesa, nell’intelligence e nell’establishment politico, così come nell’economia e nella cultura.

Ma quel declino, precipitato da tendenze demografiche ed etniche e dalla vittoria elettorale del leader del Likud Menachem Begin nel 1977, si è poi trasformato in una tendenza molto più viscerale e divisiva: la distinzione tra “ebreo” e “israeliano”.

Mentre consigliava Benjamin Netanyahu, il consulente politico Arthur Finkelstein l’ha espressa come una pura equazione politica: Chiedete a qualcuno se è “più ebreo” o “più israeliano”. Se rispondono “israeliano”, sono di sinistra e noi siamo “ebrei”.

Sarebbe l’equivalente approssimativo di quegli “americani veri” che, ovviamente, amano l’America, contro quelle “élite liberali costiere” che sono costantemente critiche nei confronti del loro Paese e quindi non amano veramente l’America.

Secondo questa divisione, gli ebrei amano incondizionatamente Israele, crederanno sempre che Israele abbia ragione, avranno un senso comunitario di unione e di destino condiviso, rispetteranno la tradizione ebraica, sfioreranno la “religiosità leggera”, saranno sempre sospettosi degli arabi e non ameranno il mondo.

L'”israeliano” è di solito un ashkenazita “sveglio”, laico e cosmopolita (cioè di origine europea) che si sente ugualmente a casa a Tel Aviv, Berlino o New York, si preoccupa profondamente della comunità LGBTQ e dei palestinesi, è veloce nel criticare il proprio Paese ed è uno snob culturalmente condiscendente che puzza di razzismo latente. Con la prevalenza della terminologia e dell’etichettatura trumpiana di Netanyahu, la “sinistra” ha smesso di essere un’inclinazione politica, un insieme di valori o principi politici. È diventata invece un gruppo culturale. Gli israeliani mainstream che hanno sempre votato per i partiti di sinistra hanno trovato rifugio in quel vasto, desolato ma confortevole spazio chiamato “centro”, dove pensavano che una conveniente triangolazione di idee e personalità di destra e di sinistra sarebbe stata politicamente attraente.

Dynamic 2



Anti-elitismo

Le élite sono “di sinistra” per natura e per definizione. La “sinistra” israeliana è, in termini europei, economicamente e socialmente “di destra” – ma questo non importa a causa della cinica politica dell’identità.

L’alto comando militare, il sistema giudiziario e il mondo accademico sono tutti “di sinistra”. Se siete il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa israeliane, un giudice di tribunale, il presidente di una banca, lo sviluppatore o l’amministratore delegato di un’azienda high-tech, un professore di storia o di fisica in un’università o il capo del reparto di cardiologia di un ospedale, siete l’élite. E l’élite è “di sinistra”. Le élite hanno discriminato i nostri genitori e i nostri nonni, che sono stati trattati come cittadini perenni di seconda classe, senza mai condividere il potere, così si sostiene. Votiamo contro le élite, è semplice.

Chi sostiene la fine dell’occupazione è una persona di sinistra. Ma lo è anche chi va all’opera, chi legge Haaretz e chi non gradisce che gli ultraortodossi non servano nell’esercito e godano di sostanziosi stipendi governativi.

Il discorso populista, demagogico e deliberatamente incendiario degli anni di Netanyahu – proprio come Trump negli Stati Uniti e altri quasi-autoritari in tutto il mondo – ha contribuito a creare un abisso incolmabile tra la “sinistra” e gli israeliani tradizionali. L’abisso non è mai stato reale, ma è stato eseguito in modo efficace e ad arte. È irrilevante che il Likud sia stato al potere per la maggior parte degli ultimi 45 anni. Le “élite” privilegiate e titolate controllano il Paese, cercano di imporre e dettare i valori. In altre parole, la “sinistra” governa ancora. Il minimo che possiamo fare è non votare per loro. I potenziali elettori di centro-sinistra di seconda e terza generazione non vogliono essere associati alla connotazione negativa che ha la “sinistra”, quindi votano per il partito centrista più in voga alle elezioni.



Il processo di pace

La sinistra israeliana è sempre stata identificata con il “processo di pace”. I critici e i detrattori sottolineeranno giustamente la complicità della sinistra israeliana nell’occupazione, negli insediamenti e nell’incapacità di trovare una soluzione. Tuttavia, i peccati politici, gli errori e i giudizi sbagliati della sinistra impallidiscono rispetto alla destra politica e nazionalista.

Ma la sinistra ha commesso un colossale errore strategico nel comunicare agli israeliani la necessità imperativa di dissociarsi dai palestinesi. Confondendo la “pace” con la “fine dell’occupazione”, ha commesso due gravi errori: promettere l’irraggiungibile e identificarsi più con i diritti dei palestinesi che con la condizione e la sofferenza degli israeliani durante un’epoca di “processo di pace” piena di atti terroristici efferati e assassini.

Sullo sfondo di un processo di pace fallito e al collasso, invece di rivedere e riscrivere la narrativa di politica estera e di difesa, ricalibrarla e apportare i necessari aggiustamenti, la risposta della sinistra è stata quella di raddoppiare la questione palestinese. È stato il Primo Ministro Ariel Sharon – non certo un “uomo di sinistra”, ma sempre un pragmatico – a tracciare una mappa per porre fine all’occupazione, senza la poetica fiorita della pace. Una volta uscito dalla scena politica nel 2006, la rotta era tracciata. Non c’era più una “sinistra” praticabile.

Dynamic 3

Zona di comfort

Gli israeliani sono per lo più centristi. Sono una via di mezzo: “Non mi fido dei palestinesi, né voglio controllare, e tanto meno annettere, i territori”. Da Sharon in poi, questa formula magica è stata offerta loro dal “centro”: una serie di partiti, da Kadima di Sharon e Ehud Olmert a Kahol Lavan nel 2019-2021, fino all’attuale Yesh Atid del primo ministro Yair Lapid, che promettevano una zona di comfort e non hanno mantenuto nulla, eppure gli israeliani stanchi e disillusi vi hanno trovato conforto. Non amiamo profondamente la destra nazionalista, disprezziamo Netanyahu, non crediamo più nella sinistra. Cosa c’è a sinistra? Il centro non descritto.

Messaggio contro messaggeri

C’è un mito prevalente secondo cui “Israele si è spostato nettamente a destra”. Si basa su due semplici determinazioni: Gli israeliani non credono più nel processo di pace; e se si sottraggono gli elettori arabi (20% della popolazione), si ottiene una chiara maggioranza di destra, estrema destra e religiosa. Anche senza l’errore di sottrarre il voto arabo, questo è sbagliato. Se si prendono gli elementi di destra della coalizione anti-Netanyahu e li si aggiunge ai numeri totali della destra, si ottiene una maggioranza di destra. È vero.

Ma se si indice un referendum su: annessione della Cisgiordania (Giudea e Samaria), uno Stato binazionale per gli ebrei israeliani e gli arabi palestinesi, e destrutturazione dello Stato sociale israeliano, compresa l’assistenza sanitaria universale (istituita, tra l’altro, dalla “sinistra”), è probabile che si ottenga almeno il 60% di voti NO. Gli israeliani non hanno rifiutato il messaggio della sinistra, ma hanno ripudiato completamente i suoi messaggeri politici. La sinistra israeliana ha fatto ben poco per cambiare questo stato di cose e, quando ci ha provato, si è scontrata con il muro dell'”anti-elitismo”.Così, circa il 50% o più degli israeliani generalmente sposa posizioni “di sinistra” su questioni di guerra e pace e di democrazia sociale, ma solo l’11% vota per partiti di sinistra. Questa è la realtà della politica israeliana contemporanea e non è destinata a cambiare”.

Fin qui Pinkas.



Il sionismo tradito

Dynamic 4

Zeev Sternhell, il più grande storico israeliano, scomparso il 21 giugno 2020, aveva una idea molto chiara e netta sui caratteri del sionismo pionieristico e sulla sua revisione ultranazionalista. Tema che fu al centro di nostre numerose conversazioni e interviste. Di una, riporto alcuni passaggi.

In un saggio che ha fatto molto discutere, lei ha sostenuto che gli insediamenti impiantatisi dopo la guerra del ’67 oltre la Linea Verde sono “la più grande catastrofe nella storia del sionismo”. Perché?

Dynamic 5

Perché hanno creato una situazione coloniale, proprio quella che il sionismo voleva evitare. Il sionismo si fonda sui diritti naturali dei popoli all’autodeterminazione e all’autogoverno. Ne consegue che questi diritti sono anche propri dei palestinesi. Perciò il sionismo ha il diritto di esistere solo se riconosce i diritti dei palestinesi. Chi vuole precludere ai palestinesi l’esercizio di tali diritti non può rivendicarli per se stesso soltanto. Insisto su questo punto: resto convinto che l’insediamento nei Territori metta in pericolo la capacità di Israele di svilupparsi come società libera e aperta.

Lei afferma che gli intellettuali sono i “migliori ambasciatori” del sionismo. Ma c’è chi vede proprio nel sionismo la radice ideologica e l’esperienza politica “fatta Stato” che è alla base dell’espansionismo israeliano.

No, non è così. Questa è una caricatura del sionismo o, comunque, ne è una traduzione politica strumentale, in alcuni casi funzionale ad ammantare di idealità positiva una pratica intollerabile. Il sionismo si fonda sui diritti naturali dei popoli all’autodeterminazione e all’autogoverno. Questi diritti naturali dei popoli valgono per tutti, inclusi i palestinesi. Come le ebbi a dire in una nostra precedente conversazione, resto fermamente convinto che il sionismo ha il diritto di esistere solo se riconosce i diritti dei palestinesi. Chi vuole negare ai palestinesi l’esercizio di tali diritti non può rivendicarli per se stesso soltanto. Purtroppo la realtà dei fatti, ultimo in ordine di tempo il moltiplicarsi dei piani di colonizzazione da parte del governo in carica, conferma quanto da me sostenuto in diversi saggi ed articoli, vale a dire che gli insediamenti realizzati dopo la guerra del ’67 oltre la Linea verde rappresentano la più grande catastrofe nella storia del sionismo, e questo perché hanno creato una situazione coloniale, proprio quello che il sionismo voleva evitare. Da questo punto di vista, per come è stata interpretata e per ciò che ha innescato, la Guerra dei Sei giorni è in rottura e non in continuazione con la Guerra del ’48. Quest’ultima fondò lo Stato d’Israele, quella del ’67 si trasformò, soprattutto per la destra ma non solo per essa, da risposta di difesa ad un segno “divino” di una missione superiore da compiere: quella di edificare la Grande Israele.

Lei invoca una rivolta culturale, non solo politica, contro l’Israele dell’intolleranza.

Il termine più appropriato è una rivolta delle coscienze. Ecco, quello di cui avverto maggiormente la necessità: lo svilupparsi di un movimento d’opinione capace di scuotere la coscienza collettiva, di trasformare la psicologia di una nazione. Un movimento che dica con forza che nei Territori non possono più esistere due modelli legali, uno per i palestinesi e uno per i coloni. Per quanto mi riguarda, continuerò a sostenere che nei Territori vige un regime coloniale che va abbattuto. Per il bene della pace, per il bene d’Israele.

I coloni oltranzisti l’accuserebbero di “tradimento”, i più benevoli di essere un “sognatore”.

A smuovere il mondo sono i “sognatori”, coloro che hanno il coraggio di portare avanti una visione. Senza questi “sognatori” lo Stato d’Israele non sarebbe mai nato. È un argomento che è stato al centro di nostre precedenti conversazioni. Non possiamo, non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà: ed è la realtà che ci dice che l’occupazione sta corrodendo le basi della nostra democrazia, così come la colonizzazione dei Territori occupati alimenta una cultura dell’illegalità. Tutto questo non ha nulla a che vedere con quei valori che furono a fondamento del pionierismo sionista. Non si tratta di mitizzare il sionismo, ma di avere coscienza che l’obiettivo finale non era solo quello di creare un focolaio nazionale per il popolo ebraico, ma anche di far vivere un Paese “normale”. E questa normalità è oggi minacciata dai terroristi che dicono di agire in nome e per conto del “popolo eletto”. Dovremmo essere in tanti a gridare: “non in mio nome, assassini”.

Così Sternhell. Un grande della sinistra israeliana. La cui lezione è stata via via sempre più smarrita, dimenticata. E i risultati si vedono.