Ucraina, Macron ai francesi: "Dobbiamo accettare il prezzo della libertà"

19 Agosto 2022 - 22.31

Un monito preventivo per bloccare la propaganda putiniana che vuole spaventare l’opinione pubblica europe prospettando catastrofi economiche per le sanzioni.

Il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, ha denunciato il «brutale attacco» russo in Ucraina e ha invitato i francesi «accettare di pagare il prezzo della libertà», di fronte alle conseguenze che la guerra sta avendo in Europa.

«Penso alla nostra gente, che avrà bisogno della forza d’animo per affrontare i tempi che verranno, per resistere alle incertezze e per accettare di pagare il prezzo della nostra libertà e dei nostri valori», ha detto il presidente francese durante una cerimonia per il 78 anniversario della liberazione di Bormes-les-Mimosas durante la Seconda guerra mondiale.