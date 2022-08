Taiwan, la Cina contro la Lituania: "Corregga i suoi errori, smetta di violare il nostro principio di unità"

globalist

19 Agosto 2022 - 12.34

Il gigante cinese fa la voce grossa con la Lituania, che nei giorni scorsi ha inviato una propria delegazione a Taiwan. Pechino ha invitato Vilnius “a correggere immediatamente i suoi errori e a smettere di violare il principio dell’Unica Cina”. È il commento del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin sulle proteste di Vilnius contro le sanzioni imposte da Pechino alla vice ministra dei Trasporti Agne Vaiciukeviciute che nei giorni scorsi ha guidato una delegazione a Taiwan.

Il ministero degli Esteri lituano aveva condannato “la decisione unilaterale della Cina come ingiustificata”, in violazione del diritto internazionale e della sovranità del Paese baltico. La Cina rivendica Taiwan come suo territorio ed è contraria ai contatti politici ed economici stranieri con l’isola, destinata alla riunificazione anche con la forza, se necessario. Pechino ha già ha declassato le relazioni diplomatiche con la Lituania a livello di incaricati d’affari e ha fatto pressioni sulle multinazionali per bloccare le loro relazioni con Vilnius, colpevole di aver consentito a Taiwan di aprire un’ambasciata de facto nel Paese.

L’Ue ha citato la Cina in giudizio dinanzi al Wto con l’accusa di “pratiche commerciali discriminatorie» nei confronti della Lituania che minaccerebbero l’integrità del mercato unico. Anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Taiwan hanno espresso sostegno a Vilnius.