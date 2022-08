Il vicepresidente del parlamento tedesco: "Aprite il Nord Stream". Scholz critico

globalist

19 Agosto 2022 - 15.48

Preroll

Il vicepresidente del Bundestag tedesco Wolfgang Kubicki, del partito Fdp, ha affermato oggi alla Rnd che il Paese dovrebbe velocizzare l’apertura del gasdotto Nord Stream 2, dalla Russia alla Germania settentrionale, “per assicurarsi le scorte di gas per l’inverno”. La dichiarazione ha scatenato numerose critiche in Germania, anche dal suo stesso partito, dal momento che viene vista come una resa a Vladimir Putin.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, del Fdp, ha preso decisamente le distanze affermando che la proposta è “sbagliata e assurda”, secondo quanto riferito da un portavoce del suo ministero. La segretaria generale del Fdp Linda Teuteberg ha twittato: “La Russia sta usando la politica energetica come un’arma. L’unità di Ue e Nato contro la guerra di Putin non può essere messa in discussione”.

Middle placement Mobile

Anche Nils Schmid, portavoce dei socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz, ha criticato le affermazioni di Kubicki dicendo che il problema non sono i gasdotti ma il rifiuto di Putin di consegnare il gas e che quelle dichiarazioni appaiono vicine alla “propaganda russa”.