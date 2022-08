Ucraina, il sindaco di Leopoli avverte i civili: "Preparatevi a un inverno molto difficile"

globalist

17 Agosto 2022 - 10.23

Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha avvertito i residenti della città occidentale dell’Ucraina a prepararsi per un duro inverno.

In un video pubblicato sui suoi account sui social media, ha detto: “È probabile che ci aspetti un inverno difficile. È logico: non può esserci nulla di semplice in un Paese che lotta per la sua indipendenza. Ma dobbiamo essere preparati a tutto”. Ha aggiunto che le autorità della città hanno lavorato a un piano d’azione per eventuali emergenze “che potrebbero sorgere a seguito di un attacco nemico”.