Taiwan, la ministra degli Esteri inglese: "La Cina è una preoccupazione per la sicurezza"

17 Agosto 2022 - 15.43

La Cina rappresenta “una profonda preoccupazione per la sicurezza”. Lo ha affermato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss commentando la posizione di Pechino su Taiwan durante un convegno con i dirigenti Tory a Belfast, come riporta la Bbc. Secondo Truss il Regno Unito non deve diventare”strategicamente dipendente” dalla Cina così come la Ue è diventata dipendente dalla Russia.

Alla domanda su eventuali sanzioni da parte del Regno Unito alla Cina in caso di invasione di Taiwan, Truss ha spiegato che un’eventuale risposta a Pechino dovrebbe arrivare dal G7 perché così “c’è la forza dei numeri”.