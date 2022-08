La Corea del Nord lancia due missili da crociera: l'allarme di Seul

globalist

17 Agosto 2022 - 10.45

La Corea del Nord ha lanciato due missili da crociera: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Seul, il primo test di armi di Pyongyang in settimane. “Stamattina presto, abbiamo rilevato che la Corea del Nord ha lanciato due missili da crociera nel mare occidentale da Onchon, nella provincia di Pyongan meridionale”, ha detto un funzionario del ministero. “Le autorità militari statunitensi e sudcoreane stanno analizzando dettagli specifici come la distanza di volo”, ha aggiunto.

La Corea del Nord non testa un missile da crociera – che non è vietato dalle sanzioni dell’Onu contro il Paese – da gennaio, come ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. L’ultima volta che Pyongyang ha condotto un test sulle armi è stato il 10 luglio, quando utilizzò lanciarazzi multipli.

Da gennaio Pyongyang ha testato diverse armi, alcune delle quali non consentite dalle sanzioni in vigore, in particolare il lancio di un missile balistico intercontinentale per la prima volta dal 2017. Funzionari di Washington e Seul hanno anche avvertito che il regime di Pyongyang si sta preparando a portare a termine quello che sarebbe il suo settimo test nucleare.