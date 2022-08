Taiwan, la Cina avverte gli Usa: "Ogni tentativo di evitare la riunificazione fallirà"

globalist

15 Agosto 2022 - 10.30

La Cina ha avvertito che ricorrerà a misure “ferme e potenti” per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, all’indomani dell’arrivo a Taiwan di una delegazione di membri del Congresso Usa, guidata dal senatore democratico Ed Markey, per una visita di due giorni.

Pechino, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, esorta gli Stati Uniti a “gestire la questione di Taiwan in modo prudente e corretto e a smettere di andare sempre più lungo la strada sbagliata di falsificare, svuotare e distorcere il principio dell’unica Cina” – che per Pechino comporta la sovranità sull’isola – per non causare “ulteriori danni” alla pace e alla stabilità nello Stretto di Taiwan.

“Alcuni politici negli Stati Uniti”, ha aggiunto il portavoce, “sono all’unisono con le forze separatiste della `indipendenza di Taiwan e cercano di sfidare il principio dell’unica Cina e sono destinati al fallimento”.