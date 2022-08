Giuliani indagato in Georgia per i tentativi di ribaltare i risultati delle presidenziali in favore di Trump

globalist

15 Agosto 2022 - 19.42

Preroll

Eversori e golpisti nell’animo: Rudy Giuliani è un obiettivo dell’inchiesta in corso in Georgia sulle pressioni dell’ allora presidente Donald Trump di ribaltare l’esito delle elezioni 2020 in quello stato e già oggi dovrebbe comparire davanti al gran giurì speciale. Lo scrive il New York Times citando la difesa di Giuliani, all’epoca avvocato personale di Trump.

OutStream Desktop

Top right Mobile

All’inizio dell’estate gli inquirenti avevano interrogato alcuni testimoni sulle apparizioni di Giuliani nel dicembre 2020 davanti a commissioni legislative della Georgia, dove spese ore per alimentare la false teorie cospirative sui brogli elettorali.

Middle placement Mobile

Il legale dell’ex sindaco di New York ha anticipato che Giuliani probabilmente invocherà il privilegio che protegge il rapporto avvocato-cliente se gli verranno fatte domande su Trump.