Armenia, 5 morti e 60 feriti per un'esplosione al mercato di Erevan

15 Agosto 2022 - 09.49

È di 5 morti e oltre 60 feriti il bilancio aggiornato dell’esplosione avvenuta in un mercato di Erevan, in Armenia. Tra le vittime, cinque donne e un uomo, hanno fatto sapere i soccorritori che hanno continuato a lavorare nella notte tra le macerie dell’edificio crollato.

Dieci persone sono state salvate mentre in 19 risultano ancora disperse. La causa dell’esplosione che ha innescato un incendio non è stata ancora stata accertata, ma i media locali, citando testimoni, hanno affermato che è avvenuta in un deposito che immagazzinava fuochi d’artificio.