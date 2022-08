Zelensky sente Papa Francesco: "Gli ho parlato degli orribili crimini russi"

globalist

12 Agosto 2022 - 19.47

Speranze di pace? Al momento sono lontane. «Ho parlato con il Papa. L’ho informato sull’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dei suoi crimini orribili».

Lo scrive in un tweet Volodymyr Zelensky.

«Sono grato al Pontefice per le sue preghiere per l’Ucraina – aggiunge il presidente ucraino – Il nostro popolo ha bisogno del sostegno dei leader spirituali mondiali che dovrebbero trasmettere al mondo la verità riguardo gli atti di orrore commessi dall’aggressore in Ucraina».

Il tweet l’Ambasciata dell’Ucraina presso la Santa Sede.

«Oggi il Presidente Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con papa Francesco. L’Ucraina è grata a papa Francesco per le Sue preghiere per l’Ucraina. L’Ucraina ha bisogno del sostegno dei leader spirituali del mondo che devono trasmettere la verità sugli orrori della guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina».