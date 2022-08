Taiwan, Pechino contro gli Usa: "Coloro che offendono la Cina saranno puniti, la visita di Pelosi è una farsa"

globalist

3 Agosto 2022 - 09.58

La tensione tra Usa e Cina non accenna a calare, dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi, pesano come un macigno. “Coloro che offendono la Cina saranno puniti”. “Questa è una farsa completa. Gli Usa stanno violando la sovranità cinese con il pretesto della cosiddetta “democrazia”, ha affermato il capo della diplomazia di Pechino, in Cambogia per un vertice dell’Asean.

