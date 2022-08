Taiwan, la presidente Tsai Ing-wen: "Un piacere incontrare Pelosi, le democrazie stanno insieme"

globalist

3 Agosto 2022 - 10.01

Preroll

La presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha condiviso oggi su Twitter le foto del suo incontro con la speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, in visita a Taipei.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Un piacere incontrare la speaker Pelosi e riconoscere il suo supporto di lunga data per Taiwan”, ha scritto Tsai, a corredo delle foto. “La vostra visita non solo riflette il forte sostegno del Congresso degli Stati Uniti per i legami bilaterali, ma invia anche un messaggio al mondo che le democrazie stanno insieme di fronte a sfide comuni”.