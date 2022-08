Ucraina, Putin: "L'allargamento della Nato è una minaccia, ci difenderemo"

globalist

2 Agosto 2022 - 10.50

“Le sanzioni contro la Russia non riflettono la realtà della politica e dell’economia globali”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass. Secondo il leader russo i politici occidentali hanno “gettato via” i principi del Wto imponendo le sanzioni a Mosca.

“L’allargamento della Nato è una minaccia, ci difenderemo”, ha detto Putin, annunciando l’arrivo dei missili ipersonici Tsirkon.

La risposta di Biden



“Dopo la brutale e non provocata aggressione dell’Ucraina, che ha fatto a pezzi la pace in Europa e costituisce una minaccia al diritto internazionale, la Russia deve dimostrare di essere pronta a riassumere un impegno a dialogare con gli Stati Uniti per il controllo delle armi nucleari”. Lo ha dichiarato Joe Biden in occasione della Decima conferenza del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Il presidente americano ha sottolineato che anche la Cina ha la responsabilità di “avviare dei negoziati che riducano il rischio di errori di calcolo e dinamiche militari destabilizzanti”.