Ucraina, in arrivo nuove armi dalla Germania e mezzo miliardo di aiuti dagli Usa

2 Agosto 2022 - 10.53

Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha annunciato su Twitter l’arrivo dalla Germania di un lotto del sistema di difesa missilistica antiaerea Mars II. Reznikov ha ringraziato Berlino e personalmente il suo omologo tedesco Christine Lambrecht: “I nostri artiglieri salutano i nostri partner tedeschi”, ha scritto. Il 23 giugno il ministro aveva reso noto che i sistemi Himars americani erano stati consegnati all’Ucraina e il 5 luglio aveva detto che Kiev aveva ricevuto i primi sistemi di razzi a lancio multiplo M270 a lungo raggio.

La Commissione Ue ha sborsato la prima metà del miliardo di euro accordato all’Ucraina come assistenza macro-finanziaria. La seconda tranche, sempre di 500 milioni, sarà versata domani. Complessivamente l’intesa nell’Ue è di mettere sul tavolo 9 miliardi di euro a favore di Kiev. Sempre dalla Commissione è arrivata la consegna dei primi 50 milioni di assistenza macro-finanziaria per la Moldavia per affrontare le esigenze finanziarie più urgenti del Paesi, indebolito prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina.

L’amministrazione Biden, inoltre, autorizzerà altri 550 milioni di dollari in aiuti miliatri all’Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby durante una conferenza stampa della Casa Bianca. Nel pacchetto ci saranno altri sistemi Himars e altre munizioni.

Intanto la Banca centrale russa ha prorogato per altri sei mesi, cioè fino al 9 marzo 2023, le attuali restrizioni sui prelievi di contanti in valuta estera: lo riporta la testata online Meduza citando il sito web della banca centrale russa. Le restrizioni, introdotte a marzo, poco dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe, prevedono che da un conto o da un deposito in dollari o in euro si possano prelevare al massimo 10.000 dollari o il suo equivalente in euro. Il resto dei fondi possono essere ricevuti solo in rubli in base al tasso di cambio del momento.