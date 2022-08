Ucraina, bombardamenti su Pokrovske, Kherson e Mykolaiv: il bilancio degli attacchi

globalist

2 Agosto 2022 - 11.01

Le forze russe hanno colpito la notte scorsa la regione ucraina di Dnipropetrovsk con lanciarazzi multipli Mlrs e artiglieria. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta Ukrinform. “L’esercito russo ha preso di mira due distretti, Synelnykove e Kryvyi Rih. Il nemico ha colpito Synelnykove con gli Mlrs – ha scritto Reznichenko. Nella comunità di Pokrovske sono state danneggiate alcune case e sono state colpite delle automobili. Secondo le prime informazioni, non ci sono feriti”.

Tre persone sono morte nel bombardamento russo di un minibus che trasportava persone in fuga da un villaggio occupato. Lo riferisce il comando operativo ucraino Sud, precisando che l’attacco si è verificato vicino a Dovhove, nell’oblast di Kherson. Secondo quanto riferito, il minibus trasportava sette persone in fuga dal villaggio temporaneamente occupato di Starosillia. I sopravvissuti sono stati ricoverati in ospedale a Kryvyi Rih.

Il sindaco di Mykolaiv Oleksandr Sienkevych ha riferito che durante la notte del 2 agosto sono state udite esplosioni in vari distretti della città. Una persona sarebbe rimasta ferita. Lo riporta il Kyiv Independent.