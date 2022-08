Taiwan, Nancy Pelosi è atterrata: "Pieno sostegno a questa democrazia di fronte all'aggressione di Pechino"

globalist

2 Agosto 2022 - 18.13

Preroll

La speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, ha dichiarato, appena arrivata a Taiwan, che “il mio viaggio riflette il mio impegno per una vibrante democrazia”. Pelosi ha detto che “i nostri colloqui con i leader taiwanesi riguarderanno il nostro impegno per promuovere gli interessi comuni, come quello di avere una regione indo-pacifica libera e aperta”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Di fronte alla crescente aggressione da parte del partito comunista cinese, la visita della nostra delegazione deve essere considerato come una dichiarazione inequivocabile del sostegno dell’America a Taiwan, nostro partner democratico, mentre si difende e difende la sua libertà”.

Middle placement Mobile

Lo scrive Nancy Pelosi nell’articolo sul Washington Post in cui ricorda che la delegazione che lei da oggi guida a Taiwan “è una delle diverse delegazioni del Congresso arrivate nell’isola”. Risale a 25 anni fa l’ultima visita di uno Speaker del Congresso, con la missione nel 1997 del repubblicano Newt Gingrich.