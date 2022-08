Taiwan, Pechino contro gli Usa: "Grave violazione alla nostra sovranità". E annuncia esercitazioni militari

globalist

2 Agosto 2022 - 18.15

La visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi “a Taipei è un’escalation della collusione tra Taiwan e Stati Uniti, che è di natura pessima e che ha conseguenze molto gravi”.

Si tratta, ha scritto in una nota l’Ufficio per gli affari di Taiwan del Comitato centrale del Pcc, “di una grave violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Cina”. La riunificazione “della madrepatria e il grande ringiovanimento della nazione sono entrati in un processo storico irreversibile. La madrepatria deve essere unificata e lo sarà”. Pechino ha annunciato che giovedì condurrà “importanti esercitazioni militari” per circondare Taiwan.

Pechino ha annunciato che si terranno esercitazioni militari al largo di Taiwan dopo lo sbarco della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua spiegando che le esercitazioni si terranno in sei zone attorno a Taiwan dal 4 al 7 agosto. Il ministero della Difesa di Taipei ha risposto dicendo di avere “piena comprensione delle attività vicino a Taiwan» e che «invierà forze appropriate in relazione alle minacce”.