Nancy Pelosi a Taiwan, la Cnn conferma la visita. La Casa Bianca: "La retorica cinese non ci intimorisce"

1 Agosto 2022 - 14.40

Secondo la Cnn, la presidente della Camera Usa Nancy Pelosi si appresta ad effettuare una tappa a Taiwan nell’ambito del suo tour in Asia, nonostante le forti tensioni con la Cina sulla questione e malgrado la Casa Bianca abbia apertamente espresso perplessità al riguardo. L’emittente all news cita a conferma due fonti: un alto funzionario del governo taiwanese e un funzionario statunitense.

La sosta, senza precedenti negli ultimi 25 anni, non è stata ufficializzata, ma secondo il funzionario di Taiwan Pelosi si fermerà per la notte. Diverse indiscrezioni riferiscono dell’arrivo di Pelosi a Taipei già domani sera. Il funzionario statunitense aggiunge invece che il Dipartimento della Difesa stanno lavorando 24 ore su 24 per monitorare eventuali movimenti cinesi nella regione e per assicurarsi un piano per tenere la speaker della Camera al sicuro.

Secondo il New York Times, il presidente Joe Biden si sarebbe astenuto dal chiedere esplicitamente la revoca della visita di Pelosi sia per rispetto alle prerogative del Congresso, sia per non far passare il messaggio che Pechino ha potere di veto sulla politica estera americana.

Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno discusso la prospettiva della tappa di Pelosi durante una lunga telefonata giovedì scorso. Il presidente cinese ha avvertito gli Usa di “non giocare con il fuoco”, ma a Washington ci sarebbe un ampio consenso sul fatto che Pechino non arriverà a estreme misure, come impedire l’atterraggio in sicurezza di Pelosi, per evitare uno scontro diretto con gli Usa.

“Non siamo intimiditi dalla retorica della Cina” sulla missione di Nancy Pelosi in Asia. Lo ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. “Il viaggio della speaker è importante e noi lo sosteniamo”, ha aggiunto senza tuttavia confermare la tappa a Taiwan.