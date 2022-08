Abusi sessuali: la diocesi sospende un sacerdote a Lisbona e segnala il caso alla polizia

globalist

1 Agosto 2022

Tanta omertà ma adesso è finalmente giunta l’ora di cambiare registro. La sede patriarcale di Lisbona ha sospeso da tutti i suoi incarichi in diocesi un sacerdote accusato di violenza sessuale e ha rinviato il caso alle autorità giudiziarie competenti.

Lo hanno reso noto le stesse autorità religiose portoghesi in un comunicato. La notizia arriva a pochi giorni dalla polemica su un caso analogo, ma risalente agli anni ’90, in cui il cardinale patriarca di Lisbona non avrebbe agito con la stessa prontezza e determinazione.

All’epoca la famiglia di un ragazzino avrebbe denunciato abusi, ma il patriarca di allora, don José Policarpo, si sarebbe limitato a trasferire il sacerdote presso una cappella ospedaliera. Però, anche quando la presunta vittima, ormai adulta, aveva nuovamente incontrato, nel 2019, l’attuale patriarca, don Manuel Clemente, il caso non era stato reso pubblico e se ne era riparlato la scorsa settimana solo perché scoperto da un’inchiesta giornalistica.

Don Manuel Clemente si è giustificato scrivendo, in una lettera pubblica, che la sensibilità e le regole erano diverse prima dell’approvazione, voluta da papa Francesco nel 2020, del regolamento che impone l’obbligo di comunicare i casi sospetti alle autorità civili.

Sia il caso insabbiato e riportato alla luce dalla stampa sia questo denunciato oggi dalla sede patriarcale di Lisbona avvengono a margine del lavoro svolto dall’inizio di quest’anno dalla Commissione indipendente per lo studio degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica in Portogallo. La commissione, nata per iniziativa della Conferenza episcopale portoghese, ha finora denunciato 17 casi da cui la magistratura ha aperto dieci inchieste che riguarderebbero tre religiosi attualmente indagati.