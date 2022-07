Il Papa di ritorno dal Canada: "Quello contro gli indigeni è stato un genocidio"

globalist

30 Luglio 2022 - 11.02

L’opposizione di Papa Francesco alla colonizzazione e alla costrizione dei popoli nativi americani ad adottare la cultura occidentale è stata netta. “È vero, non ho usato la parola perché non mi è venuta in mente, ma ho descritto il genocidio e ho chiesto scusa, perdono, per questo ‘lavoro’ che è genocida”, “sì è una parola tecnica genocidio, io non l’ho usata perché non mi è venuta in mente, ma ho descritta è vero, sì, sì è un genocidio”, ha detto Papa Francesco parlando degli indigeni e del colonialismo rispondendo alla domanda di una giornalista canadese sul volo di ritorno che da Iqaluit lo ha riportato a Roma. Lo scrive Vatican News.

“Poi questa dottrina della colonizzazione, è vero, è cattiva, è ingiusta ed è usata anche oggi. Lo stesso. Con guanti di seta forse. Ma è usata anche oggi”, ha aggiunto. E “tornando alla colonizzazione nostra, diciamo quella in America, quella degli inglesi, dei francesi, degli spagnoli e dei portoghesi, sempre c’è stato quel pericolo, anzi quella mentalità: noi siano superiori e questi indigeni non contano. E questo è grave. Per questo dobbiamo lavorare su quello che dici. Andare indietro e sanare – diciamo così – quello che è stato fatto male. Ma nella consapevolezza che oggi esiste lo stesso colonialismo. Pensa per esempio un caso – che è universale mi permetto di dire – pensa al caso dei Royngya in Myanmar, sono considerati di un livello inferiore, non hanno diritto di cittadinanza. Anche oggi”.