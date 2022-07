Ucraina, bombe su Mykolaiv e Kiev: il bilancio degli attacchi

globalist

28 Luglio 2022 - 09.26

I sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Syenkevych, ha denunciato l’ennesimo attacco russo, parlando di scuole ed edifici residenziali “danneggiati”. “I terroristi russi stanno cinicamente bombardando le infrastrutture civili di Mykolaiv”.

La Shipbuilding University “è stata colpita e attualmente si sa che due grattacieli sono stati danneggiati” e le esplosioni hanno rotto le finestre di una chiesa vicina.

Bombardamenti sulla regione di Kiev

Le forze russe hanno sferrato un attacco missilistico contro la regione di Kiev nelle prime ore del mattino di oggi, stando a quanto riferisce il governatore locale secondo cui l’attacco avrebbe colpito infrastrutture nella zona.

In un aggiornamento su Telegram, citato anche dal Guardian, il governatore Oleksiy Kuleba ha riferito dell’attacco lanciato contro il distretto di Vyshgorod, a nord della capitale ucraina, precisando che sono in corso verifiche per stabilire se ci sono vittime. Le autorità municipali a Kiev hanno inoltre a loro volta diramato un allarme aereo indicando così ai residenti di assicurarsi di essere al riparo.