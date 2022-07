Ucraina, a Kherson l'attacco al ponte fondamentale per i russi: "Ora lasciate la città"

globalist

27 Luglio 2022 - 09.48

L’esercito ucraino ha colpito il ponte Antonivskyi, uno snodo fondamentale per i rifornimenti delle truppe russe. Funzionari di Mosca hanno confermato l’attacco ucraino al ponte. Kirill Stremousov, vice capo dell’autorità regionale russa di Kherson, ha detto ai media di Mosca che il ponte è stato bombardato, ma sostiene che non è stato distrutto.

“Ci sono stati colpi, dopo l’attacco delle truppe ucraine, sul ponte Antonivskiy, abbiamo bloccato il traffico. Lo ripareremo», ha detto Stremousov a RIA Novosti, aggiungendo che l’Ucraina ha utilizzato diversi sistemi di artiglieria e il numero di missili «ha superato la decina”.

Il ponte Antonivskiy è la principale via di rifornimento per le truppe russe e, se danneggiato, le forze di Mosca sarebbero potenzialmente intrappolate a Kherson con poche munizioni e pochi rifornimenti – parte del piano dell’Ucraina per riprendere la città.

Kherson è accessibile da quattro ponti chiave. L’obiettivo dell’Ucraina sembra non essere quello di distruggere le strutture, poiché i rifornimenti alimentari sono ancora necessari per attraversare la città, ma piuttosto di danneggiarli al punto da impedire ai russi di trasportare attrezzature pesanti attraverso di essi.

“Si può chiamare il ponte di Antonivsky un mezzo di difesa aerea che intercetta tutti i missili ucraini, ma non si può sfuggire alla realtà: gli occupanti dovrebbero imparare a nuotare attraverso il fiume Dnipro.

Oppure dovrebbero lasciare Kherson finché è ancora possibile. Potrebbe non esserci un terzo avvertimento”. Così Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Voldymyr Zelensky, rivendica su Twitter l’attacco al ponte principale di Kherson e avvisa i russi ad abbandonare la città occupata sulla quale gli ucraini hanno lanciato una controffensiva.