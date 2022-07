Lavrov in Africa, gli 007 inglesi: "Accuserà l'Occidente della crisi alimentare mondiale"

globalist

Gli 007 di Londra, nel loro consueto report sulla guerra in Ucraina, hanno analizzato i motivi del viaggio in Africa del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è attualmente in visita in Egitto, Etiopia, Uganda e Repubblica del Congo. È molto probabile che la Russia cercherà di sfruttare queste visite per incolpare l’Occidente della crisi alimentare internazionale e ottenere il sostegno degli stati africani che altrimenti sarebbero rimasti neutrali rispetto all’invasione russa dell’Ucraina”.

“Dal 2014 – si legge ancora – la Russia ha compiuto sforzi significativi per assicurarsi un’influenza in tutta l’Africa, con il gruppo Wagner spesso schierato come strumento di influenza privilegiato nella regione”.

“La Russia – prosegue – probabilmente si impegna principalmente con l’Africa perché crede di poter così rafforzare l’identità di “Grande Potenza” a cui aspira. I suoi obiettivi secondari sono probabilmente quello di assicurarsi concessioni di merci e persuadere gli stati africani a votare in linea con gli interessi di Mosca nei forum internazionali”, conclude il rapporto divulgato dal ministero della Difesa di Londra.